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Генштаб РФ переводит военных, нарушивших присягу Украины, из солнечного Крыма на Северный флот

24.02.2017 13:29
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Генштаб РФ переводит военных, нарушивших присягу Украины, из солнечного Крыма на Северный флот

Командование российских оккупационных войск в незаконно аннексированном украинском Крыму целенаправленно заменяет на должностях бывших украинских военных, которые изменили присяге Украине, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С РФ на аэродром Кача (Крым) прибыло 5 новых летных экипажей военно-транспортных самолетов Ан-26 и самолетов амфибий Бе-12. Новоприбывшие летчики заменят бывших украинских военнослужащих, которые перешли на службу в ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В разведке также отметили, что "украинские" экипажи планируется передислоцировать на территорию РФ, в частности в состав частей Северного флота ВМФ РФ. Кроме того, до конца 2017 года в подразделениях российских оккупационных войск в Крыму предполагается отмена большинства должностей, которые укомплектованы военнослужащими-женщинами бывшими гражданками Украины.


Фото: dokwar.ru/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, военные, присяга, нарушение
 
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