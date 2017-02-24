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Межигорье: что сейчас происходит в бывшей резиденции беглого Януковича (ВИДЕО)
24.02.2017 07:52
Журналисты проекта "Настоящее время" опубликовали новую видеозапись из бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича в Межигорье. Видео размещено на YouTube.
Как говорят журналисты, несмотря на охрану, с момента бегства Януковича Украины из его резиденции под Киевом продолжают пропадать предметы. В частности, одежда и знаменитый золотой батон исчезли еще в первые дни после того, как участники Евромайдана взяли под контроль резиденцию 22 февраля 2014 года.
Однако активисты подчеркивают, что в бывшей резиденции Януковича, после того, как им удалось взять ситуацию под контроль, не пропало ни одной вещи. Кроме этого, увеличилось поголовье животных в зоопарке Межигорья.
Фото: kiev.vgorode.ua
Теги: Украина, Донбасс, резиденция, Межигорье, государство, Янукович
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