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Погода в Украине 24 февраля: преимущественно без осадков, местами дождь
24.02.2017 08:22
Температура воздуха днем в стране +10...+12 градусов; ночные показатели будут +4...+6 . Ветер западного направления 7-12 м/с.
В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +3...+5.
На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +9...+11, ночью +3...+5.
В городах восточной Украины ожидается дождь, местами без осадков. Температура днем +4...+6, ночью +1...+3.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +12...+14, ночью +4...+6.
В западной части преимущественно без осадков, местами дождь. Температура воздуха в регионе ожидается +9...+11, ночью +5...+7.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло, февраль
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