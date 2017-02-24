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Погода в Украине 24 февраля: преимущественно без осадков, местами дождь

24.02.2017 08:22
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Погода в Украине 24 февраля: преимущественно без осадков, местами дождь

Температура воздуха днем в стране +10...+12 градусов; ночные показатели будут +4...+6 . Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +3...+5.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +9...+11, ночью +3...+5.

В городах восточной Украины ожидается дождь, местами без осадков. Температура днем +4...+6, ночью +1...+3.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +12...+14, ночью +4...+6.

В западной части преимущественно без осадков, местами дождь. Температура воздуха в регионе ожидается +9...+11, ночью +5...+7.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло, февраль
 
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