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Прощеное воскресенье - у кого просить прощения и за что прощать
Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом. Все верующие будут просить друг у друга прощения. Это древняя традиция, которая стала частью подготовки к Великому посту.
Великий пост — это время очищения. Каждый человек должен претерпеть некоторые изменения в своей душе, чтобы быть достойным встретить самый крупный двунадесятый праздник церковного календаря — Пасху.
Последний день перед постом называют еще неделей о Страшном Суде. «Неделя» в христианском понимании означает воскресенье. На службе в церкви говорят о Страшном Суде, как о втором пришествии Христа. Он вернется на Землю со своим Отцом, Богом нашим. Целью будет Суд, который не обойдет стороной никого из живущих и неживущих.
Каждый ответит за свои грехи, ожидая милости Божьей. Мы все будем ждать того, чтобы нас простили. Вот для чего необходимо Прощеное воскресение — чтобы научить каждого из нас прощать, ведь даже молитва «Отче наш» содержит такие слова: «Прости нам прегрешения наши, яко же и мы прощаем должников наших».
Это одна из самых важных заповедей христианства. Умейте прощать других людей, чтобы Бог прощал вас. Не держите зла ни на кого. Пусть ваши сердца очистятся от черной зависти, злобы, ненависти. Для этого нужно просто забыть о том, что вам сделали плохого люди.
Важно в этот день не только попросить прощения, но и искренне простить тех, кто вас об этом просит. Вы можете не просить прощения ни у кого, если вы не чувствуете своей вины, хотя это почти невозможно. Извинитесь перед своими родителями за непослушание, перед близкими - за свои резкие слова. Всегда можно найти то, за что извиниться, ибо мы каждый день делаем что-то неправильное.
В Прощеное воскресенье очень важна искренность. Прощение грехов других людей перед вами очищает вашу собственную душу.. Очень важно научиться прощать даже тех, кто не раскаивается в своих поступках.
Это будет самая лучшая подготовка к Великому посту. Вы будете достойны того, чтобы Бог простил вас. Вложите душу в этот день, сделав доброе дело. Это светлое воскресение, которое должно быть наполнено вселенской любовью и теплом.
Фото: only-holiday.ru/
Теги: Донбасс, люди, Великий пост, прощеное воскресенье
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