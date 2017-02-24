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С 1 марта значительно повысятся тарифы на электроэнергию

24.02.2017 16:04
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С 1 марта значительно повысятся тарифы на электроэнергию

С 1 марта тариф на электроэнергию снова повысится и составит 90 копеек – 1,68 гривны за киловатт. Об этом говорится в  постановлении НКРЕКП №220 от 26 февраля 2015 года.

По данным постановления, это будет пятое и последнее подорожание.

В частности, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии на месяц (включительно) киевляне будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки), за объем, потребленный от 101 кВт/ч – 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно – 1,29 гривны, от 601 кВт/ч и более – 1,638 гривны).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.


Фото: term.od.ua/

Теги: Украина, Донбасс, электричество, подорожание, март
 
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