С 1 марта значительно повысятся тарифы на электроэнергию

24.02.2017 16:04

С 1 марта тариф на электроэнергию снова повысится и составит 90 копеек – 1,68 гривны за киловатт. Об этом говорится в постановлении НКРЕКП №220 от 26 февраля 2015 года.

По данным постановления, это будет пятое и последнее подорожание.

В частности, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии на месяц (включительно) киевляне будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки), за объем, потребленный от 101 кВт/ч – 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно – 1,29 гривны, от 601 кВт/ч и более – 1,638 гривны).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.