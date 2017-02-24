Тещині вечірки або як зять повинен показати повагу до тещі

24.02.2017 19:53

П’ятий день Масляної – п’ятниця – називається Тещині вечорниці, або Тещині вечірки. У цей день зять повинен покликати тещу в гості та почастувати млинцями, які сам приготував, пише сайт fakty.ictv.ua.

Запрошення тещі на вечірки було цілим ритуалом із традиціями. З вечора вона повинна була прислати в дім молодих все необхідне для приготування млинців: сковороду, черпак і навіть діжки для тіста. У свою чергу тесть надсилав мішок борошна та масло.

Вранці зять відправляв за тещею спеціальних “позиваток”. Чим більше їх було, тим більше поваги та шани виявляв зять до тещі.

Цього дня молоді кликали батьків у гості не просто на частування, але й для того, щоб повчитися у них розуму, а також вислухати їхні поради та настанови. Після цього зять катав тещу по вулиці. Злу та сварливу тещу зазвичай везли по нерівній дорозі, а ласкаву – по рівній.

Цікаво, що за дотриманням традицій на тещині вечірки стежило все село. Тому неповагу зятя до звичаїв вважали соромом і нерідко це ставало приводом до вічної ворожнечі з тещею.



