Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тещині вечірки або як зять повинен показати повагу до тещі

24.02.2017 19:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тещині вечірки або як зять повинен показати повагу до тещі

П’ятий день Масляної – п’ятниця – називається Тещині вечорниці, або Тещині вечірки. У цей день зять повинен покликати тещу в гості та почастувати млинцями, які сам приготував, пише сайт fakty.ictv.ua.

Запрошення тещі на вечірки було цілим ритуалом із традиціями. З вечора вона повинна була прислати в дім молодих все необхідне для приготування млинців: сковороду, черпак і навіть діжки для тіста. У свою чергу тесть надсилав мішок борошна та масло.

Вранці зять відправляв за тещею спеціальних “позиваток”. Чим більше їх було, тим більше поваги та шани виявляв зять до тещі.

Цього дня молоді кликали батьків у гості не просто на частування, але й для того, щоб повчитися у них розуму, а також вислухати їхні поради та настанови. Після цього зять катав тещу по вулиці. Злу та сварливу тещу зазвичай везли по нерівній дорозі, а ласкаву – по рівній.

Цікаво, що за дотриманням традицій на тещині вечірки стежило все село. Тому неповагу зятя до звичаїв вважали соромом і нерідко це ставало приводом до вічної ворожнечі з тещею.



Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донбасс, Масленица, зять, теща, обыск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх