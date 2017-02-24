Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинские журналисты записали ролик обращения к Трампу (ВИДЕО)

24.02.2017 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские журналисты записали ролик обращения к Трампу (ВИДЕО)

Журналисты ТСН присоединились к эстафете коротких пародийных видео, в которых правительства разных стран якобы обращаются к президенту США Дональду Трампу и рассказывают о своем государстве, используя присущие американскому лидеру обороты речи.

Видеозапись размещена на YouTube.

Авторами идеи псевдообращения к Трампу являются создатели нидерландского телевизионного шоу Zondag met Lubach. Они опубликовали пародийное видео "Голландия приветствует Трампа на его же языке" спустя несколько дней после инаугурации Трампа.


Фото: https://inosmi.ru/

Теги: Украина, Донбасс, трамадол, ТСН, обращение, журналисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх