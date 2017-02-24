Украинские журналисты записали ролик обращения к Трампу (ВИДЕО)

24.02.2017 09:01

Журналисты ТСН присоединились к эстафете коротких пародийных видео, в которых правительства разных стран якобы обращаются к президенту США Дональду Трампу и рассказывают о своем государстве, используя присущие американскому лидеру обороты речи.

Видеозапись размещена на YouTube.

Авторами идеи псевдообращения к Трампу являются создатели нидерландского телевизионного шоу Zondag met Lubach. Они опубликовали пародийное видео "Голландия приветствует Трампа на его же языке" спустя несколько дней после инаугурации Трампа.