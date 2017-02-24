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В харьковской электричке за 300грн. и мобильный телефон женщину едва не зарезали
24.02.2017 20:20
В Харьковской области в Изюмскую больницу обратилась 75-летняя женщина с ножевым ранением шеи. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, пострадавшую госпитализировали, а в медучреждение выехала следственно-оперативная группа.
Жительница Изюма рассказала, что 23 февраля около 14:00 она ехала в пустом вагоне электрички от станции "Южный вокзал" на станцию "Левада". К пенсионерке подошел неизвестный, ударил ножом в шею, после чего отобрал мобильный телефон и около 380 гривен.
Сейчас состояние здоровья женщины удовлетворительное. На поиски злоумышленника ориентированы наряды правоохранителей. Следователи открыли уголовное производство по статье "разбой", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы, сообщает "Сегодня".
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Харьков, женщина, ранение, нож, электричка, вагон
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