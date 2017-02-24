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В этом году цена украинского борща возросла более, чем в два раза
24.02.2017 21:50
Стоимость компонентов борща объемом 3,5-4 литра в феврале составила более 160 гривен. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на главу Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко. В начале 2016 года на приготовление кастрюли борща приходилось тратить 74 гривны.
В частности, подскочила в цене говядина – более чем на 11 гривен за килограмм, а свинина – на 5,3 гривны.
Ощутимо подорожали и овощи: картошка – на 30% (1,5 гривны), морковь и свекла – на 18% (70 копеек), капуста – на 15% (50 копеек). И только лук вырос в цене на 2% (8 копеек).
Что касается белого хлеба, то его стоимость увеличилась на 10% (1,1 гривны), а черного – на 8% (90 копеек).
В декабре "индекс борща" равнялся порядка 134 грн.
Фото: korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, цена, дорога, индекс, борщ
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