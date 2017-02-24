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В Киеве изъяли 3 тонны российского "Боярышника"
В Киеве сотрудники прокуратуры изъяли 3 тонны косметического лосьона "Боярышник", который был изготовлен в Российской Федерации, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщают в ведомстве, он был изъят в ходе обысков, проведенных в незаконном цеху по производству алкогольных изделий, который располагался на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Голосеевском районе столицы.
"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства, который, вероятно, использовался для изготовления суррогата", - отмечают в прокуратуре Киева. Как отмечают в прокуратуре, обыски проводились в рамках уже зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины уголовного дела.
Также в ходе обысков сотрудники прокуратуры обнаружили 3 тонны готовой к реализации водки "Пшеничная", которая была упакована в "Тетрапак", 500 л коньячных изделий, а также устройства для изготовления и расфасовки алкогольных изделий.
"В данное время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации данного преступления, а также каналы поставки и сбыта фальсификата", - заявляют в прокуратуре столицы.
Теги: Киев, конфискация, боярышник
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