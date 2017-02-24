Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве изъяли 3 тонны российского "Боярышника"

24.02.2017 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве изъяли 3 тонны российского "Боярышника"

В Киеве сотрудники прокуратуры изъяли 3 тонны косметического лосьона "Боярышник", который был изготовлен в Российской Федерации, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщают в ведомстве, он был изъят в ходе обысков, проведенных в незаконном цеху по производству алкогольных изделий, который располагался на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Голосеевском районе столицы.
"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства, который, вероятно, использовался для изготовления суррогата", - отмечают в прокуратуре Киева. Как отмечают в прокуратуре, обыски проводились в рамках уже зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины уголовного дела.
Также в ходе обысков сотрудники прокуратуры обнаружили 3 тонны готовой к реализации водки "Пшеничная", которая была упакована в "Тетрапак", 500 л коньячных изделий, а также устройства для изготовления и расфасовки алкогольных изделий.
"В данное время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации данного преступления, а также каналы поставки и сбыта фальсификата", - заявляют в прокуратуре столицы.



Теги: Киев, конфискация, боярышник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх