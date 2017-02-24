В Верховной Раде появился "депутат" Ждун

24.02.2017 12:45

В сессионном зале Верховной Рады появился Ждун, который ждет работы от народных депутатов и министров Кабмина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Борислав Береза, передает телеканал 112 Украина.

"Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина", - написал Борислав Береза. Он также отметил, что в отличие от Украины у Ждуна немало терпения и времени.

Парламентарий отметил, что это именно он принес Ждуна в сессионный зал.

Напомним, весной 2016 г. скульптор Магрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру под названием Homunculus Loxodontus. Автор рассказала, что вдохновением для нее послужили люди, которые сидят в очередях в больницах. Оригинальный Ждун находится в Лейденском университете Нидерландов.