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В Верховной Раде появился "депутат" Ждун

24.02.2017 12:45
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В Верховной Раде появился "депутат" Ждун

В сессионном зале Верховной Рады появился Ждун, который ждет работы от народных депутатов и министров Кабмина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Борислав Береза, передает телеканал 112 Украина.
"Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина", - написал Борислав Береза. Он также отметил, что в отличие от Украины у Ждуна немало терпения и времени.
Парламентарий отметил, что это именно он принес Ждуна в сессионный зал.
Напомним, весной 2016 г. скульптор Магрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру под названием Homunculus Loxodontus. Автор рассказала, что вдохновением для нее послужили люди, которые сидят в очередях в больницах. Оригинальный Ждун находится в Лейденском университете Нидерландов.



Теги: депутат, Верховная Рада, Ждун
 
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