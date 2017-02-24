Великий пост: как питаться

24.02.2017 22:06

Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. Великий Пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы), а также недели перед Пасхой (Страстная седмица).

Четырехдесятница отмечается в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная седмица – в память о жизни Христа в последние дни его жизни, о Его распятии и воскрешении, сообщает Телеграф.

Основные продукты, разрешенные в пост: