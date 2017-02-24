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Великий пост: как питаться

24.02.2017 22:06
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Великий пост: как питаться

Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. Великий Пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы), а также недели перед Пасхой (Страстная седмица).

Четырехдесятница отмечается в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная седмица – в память о жизни Христа в последние дни его жизни, о Его распятии и воскрешении, сообщает Телеграф.

Основные продукты, разрешенные в пост:

  •  Хлеб черный, злаковые хлебцы;
  • Грибы различного приготовления;
  • Крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая);
  • Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.);
  • Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов;
  • Бобовые (фасоль, чечевица, горох);
  • Фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.);
  • Сухофрукты, орехи, мед;
  • Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост – в праздник Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля).


Теги: Украина, Донбасс, питание, Пасха, Великий пост
 
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