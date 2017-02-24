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З березня в Україні стартують продажі нового бюджетного седана
Компанія "Укр-УзАвто", офіційний дистриб'ютор автомобілів бренду Ravon, повідомила про старт продажів моделі Ravon R4 в Україні з березня цього року, пише radio24.ua. Уже зараз діє попереднє замовлення автівки в офіційних дилерів бренду.
Ravon R4 – це повноцінний седан B-High класу, який виділяється серед конкурентів доступною вартістю і широким спектром комплектацій, а також технічною начинкою.
Бюджетний седан оснащений двигуном об'ємом 1,5 літра, потужністю 106 к.с., і відповідає екологічному стандарту "Євро 5". Автомобіль поставляють в Україну в двох модифікаціях: з 5-ступінчастою механічною коробкою передач і з 6-ти ступінчастим автоматом.
Заявлена витрата палива в міському режимі складає 8,4 літра на 100 км у варіанті зі 5-ступінчастою механікою і 10,4 літра на 100 км з коробкою автомат відповідно.
Уже в базовій комплектації R4 Ravon оснащений системою ABS, подушкою безпеки водія, управлінням замками дверей, інформаційним дисплеєм біля водія, іммобілайзером, гідропідсилювачем і захистом картера.
Починаючи з комплектації Comfort AT, седан Ravon R4 має подушки безпеки водія і пасажира, кондиціонер, пасивну сигналізацію. Крім цього, для забезпечення додаткового комфорту є функції обігріву водія і пасажира в комплектаціях від Comfort AT і вище.
Ціна автівки Ravon R4 в Україні починається від 242 250 гривень, що зараз є однією із найкращих цінових пропозицій в цьому класі.
Фото: https://radio24.ua/
Теги: Украина, Донбасс, продажа, автомобиль
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