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Декоммунизация столичных улиц — извращение истории
Олигархическая власть, ее наемные пропагандисты занимаются декоммунизацией – отменой одних праздников и введением других, переименовании всего и вся в непонятно что и неизвестно зачем. Об этом в своей статье «Полный декоммуниздец! Как люмпен-патриоты извращают историю» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.
В качестве примера столь неадекватной политики, автор приводит переименование нескольких столичных улиц.
«Была себе в Киеве улица Горького. Можно по-разному относиться к этому писателю, но во всем мире он считается – пардон за тавтологию! – мировым классиком. Степень же его, так сказать, коммунистичности и советскости является слишком преувеличенной. Хорошо известно, что еще задолго до 1917 года Алексей Пешков, более известный как Максим Горький, жесточайшим образом полемизировал с Владимиром Ульяновым, более известным как Ленин. Большевистскую революцию Горький в целом не принял, уехав на долгие годы в эмиграцию. Горький долгое время жестко критиковал советскую власть, но на старости лет поддался на уговоры Сталина, которому была нужна живая икона, и вернулся в Союз. К тому же, огромную роль сыграли ностальгия и чуждость Запада для такого «исконно русского» парня, каковым был Горький.
Вскоре Горький скончался, и ходят упорные слухи, что отправиться в мир иной классику помогли сталинские заплечных дел мастера. Вся эта проблематика бурно обсуждалась еще во времена гласности-перестройки «имени Горбачева», а о «терках» Горького с большевиками и Лениным можно почитать как у самого Горького, так и у Ленина, конечно, ежели их книжки не «декоммунизировать», а просто почитать хотя бы с целью общего образования», — советует ненавистникам коммунизма обозреватель.
По мнению автора, ежели улицу какого-нибудь Косиора можно и декоммунизировать, то улицу Горького лучше не трогать хотя бы для того, чтобы «не выглядеть идиотом перед образованными людьми».
«Но улицу переименовали, дав ей имя Владимира Антоновича. Кто такой Горький – знают все образованные люди в мире. Кто такой Антонович – надо долго объяснять даже в Украине и даже подавляющему большинству тех, кто учился в «новітній українській школі». Ничего не имеем против Антоновича, но, по сравнению с Горьким, его фигура выглядит, мягко говоря, несколько несопоставимой по величине. К тому же именем Антоновича можно было назвать другую улицу. В столице хватает улиц с «поэтичными» названиями – условно говоря, «регенераторная», «газосварочная», «бульдозерная» и так далее. Словом, разгуляться с переименованием есть где. Зачем было трогать Горького?!», — задается вопросом обозреватель.
При этом он напоминает, что вынашиваются планы по декоммунизации улиц Толстого, и даже Суворова с Кутузовым. И напоминает, что эти персонажи скончались еще до появления советской власти, а некоторые задолго до нее, лишний раз подчеркивает полнейший идиотизм всей этой затеи с переименованиями.
«Не меньшим и даже большим проявлением идиотизма является нынешняя борьба с коммунизмом и советской властью, которые почили в бозе четверть века назад. В таком случае, следовало бы начинать борьбу с татаро-монгольского нашествия и хана Батыя! Да и по царству Хаммурапи можно было бы заодно потоптаться…», — считает Александр Карпец.
Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отменить государственные праздники 8 марта, а также 1 и 9 мая. По его мнению, эти дни не должны быть государственными выходными для украинцев.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, улица, переименование, декоммунизация
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