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Есть все основания привлечь депутата Артеменко к ответственности за его "план" по Крыму
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что предложение народного депутата Андрея Артеменко о передаче Крыма в аренду России является достаточным основанием для привлечения его к ответственности. Об этом она сказала журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я думаю, что есть достаточно оснований, если проверить все эти данные, которые были обнародованы в международной прессе, и, если они действительно подтверждаются, есть достаточно оснований вообще привлекать к ответственности политиков за такие действия", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
В частности она считает, что в Украине "должна была бы работать ответственность этих политиков, если они не уполномочены, если они не отвечают за международную политику, если они не отвечают за политику безопасности государства, если они даже не представляют какой-то соответствующий комитет, в котором, возможно, был обсужден тот или иной подход или стратегия".
Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.
"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.
Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.
Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, план
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