Эксперты сообщили, когда начнет расти курс доллара

25.02.2017 10:30

Безналичный курс доллара начал постепенно подниматься после двухнедельного провала (на 33 копейки). 24 февраля цена межбанка приподнялась на 3 копейки, и закрепилась в рамках 26,92-26,95 грн./$, пишет Страна.

Это, конечно, немного, ведь в другие дни курс доллара за день падал на 10-15 копеек. Впрочем, это вполне может быть началом новой тенденции — подорожания доллара.

Три причины укрепления гривны

В последние две недели февраля его курс падал главным образом по трем причинам. Во-первых, из-за двух налоговых кампаний: до 17 февраля нашим предприятиям нужно было уплатить налог на прибыль за 2016 год, а вчера они рассчитывались по ежемесячным платежам в бюджет. Гривневых средств у экспортеров не хватало, потому они активнее возвращали в Украину валютную выручку (раньше позволенных Нацбанком 120 дней), и продавали ее на межбанке.

Вторая причина удешевления доллара — посевная. Активнее распродавать валюту начали аграрные хозяйства, которым остро требуется гривна для закупок семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

При этом на межбанке не ощущалось значительного роста спроса на валюту — это третья причина укрепления гривни. Потому бакс через день выходил покупать Нацбанк, пополняя свои золотовалютные резервы. Все дело в том, что в период глобальных налоговых платежей у импортеров не хватает оборотных средств — у них просто нет гривни для валютных покупок. Если до кризиса они в это время активно кредитовались в банках (чаще всего в режиме овердрафта), то в последние годы финансисты крайне вяло выдают новые займы. Потому раздобыть денег стало намного сложнее.

Не сработало

Что не помогало укреплять курс гривни — это действия Нацбанка. На днях он своим постановлением №13 немного смягчил требования к операциям на межбанке, но финансисты уже успели назвать их косметическими. Как бы чиновники не нахваливали свою лояльность, банкиры не подтверждали важность нацбанковских новаций.

Не сказался на межбанке и курсе доллара энергетический кризис. Пока. Несмотря на то, что металлурги уже начали сокращать производство стали, они пока еще заводят в страну валютную выручку и продают ее на торгах. И даже, если какие-то предприятия делают это в меньших объемах, недопоступления от них с лихвой компенсируют аграрии. Именно они стали крупнейшими поставщиками доллара в страну.

Если не случится никаких природных катаклизмов (вроде снега в марте, как было несколько лет назад) или других форс-мажоров, то аграрии продолжат затаривать межбанк валютой еще месяц-полтора. Потому даже если у сталеваров начнутся финансовые проблемы из-за приостановок/остановок производств, валютный рынок и курс сразу не ощутят этих проблем. Но если энергетический кризис затянется на более продолжительное время, то гривна точно пострадает.

Без валютной выручки металлургов безналичный курс может с легкостью оказаться на уровне 30 грн./$, а может пойти и дальше. Даже при условии возврата валютных ограничений, которые Нацбанк поэтапно отменяется с прошлого года. Кстати, в НБУ уже начали просчитывать возможные потери: руководитель центробанка Валерия Гонтарева заявила о возможной потере валютным рынком около $2 млрд.

Доллар будет дорожать

Но это все будущее. В настоящем на межбанк будет давить два сезонных фактора. Первый — это предстоящие выплаты по НДС, которые стало регулярно проводить Госказначейство. Как только экспортеров прибавится гривни, они станут с меньшим размахом распродавать свои валютные поступления (по требованиям Нацбанка, предприятия обязаны выбрасывать на межбанк лишь 65% валютных поступлений, а 35% могут оставлять себе и тратить как пожелают). В тоже время поступления от НДС наверняка разогреют аппетиты импортеров, и те станут активнее скупать валюту — спрос на доллар должен подрасти.

Второй фактор также будет подогревать спрос на валюту. Он связан с регулярной репатриацией дивидендов — в начале каждого месяца доллар покупается на межбанке и выводится из страны. Нацбанк разрешил это еще в прошлом году, и получил регулярные всплески спроса на доллар. Некоторые из них он, конечно, гасит — продает доллар из золотовалютных резервов, но не все и не в полном объеме.

Ожидается, что валютный спрос на доллар начнет доминировать уже с середины следующей неделе. И курс межбанка вполне может подтянуться с нынешних 26,92-26,95 грн./$ до 27,20-27,30 грн./$.

Наверняка за ним приподнимется и цена наличного доллара. За последние две недели она рухнула на продаже валюты с 27,50 грн./$ до 27,0 грн./$, и только сегодня немного приподнялась — до 27,05 грн./$. Курсы касс и черного рынка двигались вслед за межбанком, и скорее всего продолжат и дальше так себя вести, если не оживиться валютный спрос со стороны населения.

В феврале украинцы неактивно скупали доллар. Оживить их интерес может ажиотаж на межбанке или выплаты компенсаций крупным вкладчикам Платинум Банка (выплаты вкладчикам уже идут и их общий объем должен составить почти 5 млрд. грн.).

Источник from-ua.com