Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мадам «смерть» продовжує знищувати наших людей — Кармазін

25.02.2017 19:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мадам «смерть» продовжує знищувати наших людей — Кармазін

Незаконний міністр призначив не законних заступників,бо це можуть здійснювати виключно міністри,а далі мадам «смерть»,як іі називають в народі,продовжує знищувати наших людей уже тисячами-не отримали ліків онкохворі в Кіровоградській,Одеській,Черкаській та інших областях,закуповуються ліки з обмеженим терміном придатності.
Все-для скорочення чисельності украінців!Скільки ще будемо терпіти медсестру в міністерському кріслі,заслуги якої в тому,що була санітаркою на Майдані?
Чекати поки заберуть лікарів зі швидких допомог,закриють всі ФАПи ?Ні! Гнать, поки все не розвалила.Разом з Гройсманом!

Источник Бизнес Украина



Теги: Донбасс, смерть, уничтожение, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх