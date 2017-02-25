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Мадам «смерть» продовжує знищувати наших людей — Кармазін
25.02.2017 19:08
Незаконний міністр призначив не законних заступників,бо це можуть здійснювати виключно міністри,а далі мадам «смерть»,як іі називають в народі,продовжує знищувати наших людей уже тисячами-не отримали ліків онкохворі в Кіровоградській,Одеській,Черкаській та інших областях,закуповуються ліки з обмеженим терміном придатності.
Все-для скорочення чисельності украінців!Скільки ще будемо терпіти медсестру в міністерському кріслі,заслуги якої в тому,що була санітаркою на Майдані?
Чекати поки заберуть лікарів зі швидких допомог,закриють всі ФАПи ?Ні! Гнать, поки все не розвалила.Разом з Гройсманом!
Источник Бизнес Украина
Теги: Донбасс, смерть, уничтожение, украинец
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