Мадам «смерть» продовжує знищувати наших людей — Кармазін

25.02.2017 19:08

Незаконний міністр призначив не законних заступників,бо це можуть здійснювати виключно міністри,а далі мадам «смерть»,як іі називають в народі,продовжує знищувати наших людей уже тисячами-не отримали ліків онкохворі в Кіровоградській,Одеській,Черкаській та інших областях,закуповуються ліки з обмеженим терміном придатності.

Все-для скорочення чисельності украінців!Скільки ще будемо терпіти медсестру в міністерському кріслі,заслуги якої в тому,що була санітаркою на Майдані?

Чекати поки заберуть лікарів зі швидких допомог,закриють всі ФАПи ?Ні! Гнать, поки все не розвалила.Разом з Гройсманом!

Источник Бизнес Украина