На Одесчине провалилась под лед группа рыбаков, трое - утонули

25.02.2017 21:30

В Овидиопольском районе Одесской области утонули три рыбака, которые вместе со своими товарищами провалились под лед.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в службу спасения «101» поступила информация о том, что в селе Надлиманское в Днестровском лимане во время рыбалки провалилась под лед группа рыбаков. На расстоянии более 400 метров от берега находилось еще пять человек. До прибытия спасателей трое из них самостоятельно выбрались на берег, еще двое — после прибытия пожарно-спасательных подразделений. Всего в течение дня на рыбалке в указанном месте находилось около 100 человек.

На месте происшествия работала мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС, водолазно-спасательное отделение. В 20:12 спасатели подняли из воды тела трех погибших мужчин.

По предварительным данным, причинами происшествия, вероятно, стали значительное повышение температуры — до 15 градусов тепла и длительные осадки в виде дождя, которые привели к таянию и уменьшению толщины льда.

В главке добавили, что 25 февраля для дополнительной проверки места происшествия, с целью выявления возможных потерпевших, направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Источник fakty.ua