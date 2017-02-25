Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко

25.02.2017 21:53

«Особенности» работы органа под названием НКРЭКУ, который назначается Президентом и назначает нам тарифы:

1. Малолетние глупые депутаты оставили за собой очень «серьёзный» механизм контроля:

Регулятор щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, звіт про використання коштів. Регулятор взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових програм.

2. Это финансовые условия работы этих проходимцев.

Напоминаю — минималка 3200 грн.

Установлюються такі посадові оклади членам Регулятора, працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік:

Голова Регулятора — 50;

член Регулятора — 40;

керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Регулятора, інші працівники центрального апарату або територіального органу Регулятора — від 10 до 25.

Голові, члену Регулятора можуть встановлюватись такі премії:

місячна або квартальна премія за відмінне виконання службових обов’язків;

за виконання окремих особливо важливих завдань.

Рішення про встановлення премій членам та Голові Регулятора приймається на його засіданні відповідно до затвердженого Регулятором Положення про преміювання та з урахуванням особистого внеску Голови, члена Регулятора в загальний результат роботи. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Регулятора за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.

То есть, сами себе собрались.

Сами себе поставили «особые задачи».

Сами себя наградили!

И запомните — все это в тарифе!!!!!!)

Источник Бизнес Украина