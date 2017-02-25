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Письмо Януковича — попытка оправдать себя перед США
Письмо Виктора Януковича лидерам европейских стран, а также Владимиру Путину и Дональду Трампу – попытка напомнить о себе в годовщину бегства из Киева. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
По мнению эксперта, своим письмом Янукович также пытается обозначить и донести свою позицию до новой администрации США.
«Сейчас команда Дональда Трампа завершает формирование своей внешнеполитической доктрины – Вашингтон активно налаживает контакты по темам Крыма и конфликта на востоке Украины, «наводит свежие мосты» с представителями различных государств, а также официальным Киевом», — убежден эксперт.
Кроме того, специалист обращает внимание на тот факт, что письмо экс-президент написал и выслал 22 февраля – в третью годовщину бегства из Украины. Плюс, приближается годовщина событий в Крыму, а с марта – годовщина начала боевых действий на Донбассе. Поэтому, убежден автор, Янукович актуализировал такую тему в связи с годовщиной своего бегства из Киева, чтобы просто напомнить о своем существовании».
При этом политолог убежден, что таким письмом Янукович не выполнял задание Кремля, а действовал исключительно по собственной инициативе.
«Он пытается себя оправдать и позиционировать. Он просто напоминает о себе и пытается актуализировать какие-то моменты, связанные с событиями трехлетней давности в свете новой президентской администрации США и в целом годовщины событий на Майдане, а также в Крыму и на востоке Украины», — считает Владимир Воля.
Напомним, 22 февраля Виктор Янукович написал письмо лидерам нескольких европейских стран, а также Дональду Трампу и Владимиру Путину. В нем он предложил новый план урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривающий проведение референдума о статусе ОРДЛО.
Также в этот день Янукович заявил, что не просил Путина вводить войска России в Украину, а только пытался остановить банды нелегалов, которые начали уничтожать народ на Донбассе.
Теги: Украина, США, Донбасс, Европа, Янукович
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