Почему получить украинскую визу сложнее, чем шенгенскую

25.02.2017 21:10

Уже более трех лет Украина и ее граждане находятся в режиме перманентного ожидания безвизового режима с Европой. С приблизительной частотой раз в квартал мы получаем очередное обещание, что в следующем квартале или полугодии, мы таки достигнем поставленной цели, пишет Знай.

Каждый раз заверения подкрепляются словами о сложностях международного законодательства и системы принятия решений. Не забывают официальные источники сообщить и о доблестной работе украинской дипломатии, которая денно и нощно трудится над улучшением имиджа нашей страны на международной арене.

При этом, не в последнюю очередь дипкорпус занимается и повышением привлекательности нашей страны для иностранных туристов, инвесторов и людей, который по каким-то причинам все же решатся приехать в Украину.

Однако, как оказывается, во многих случаях это всего лишь официальная позиция первых и вторых лиц государства, которую они победоносно транслируют в умы простых украинцев. К сожалению, эта позиция не всегда пересекается с реальным положением дел.

Столкновение с реальностью

Не так давно, начали всплывать подробности, без купюр иллюстрирующие обратную сторону медали отечественных потуг по налаживанию конструктивных взаимоотношений с гражданами других стран. В частности, мы говорим об истории иракского студента Бархама Халида, который воочию столкнулся с проявлениями коррупции по-украински, даже не успев попасть на территорию нашей страны.

Попытавшись получить разрешение на законное пребывание в Украине в роли студента одного из наиболее престижных отечественных ВУЗ-ов, Бархам Халид узнал, что установленные на законодательном уровне нормы и правила регламентирующие эту процедуру в нашей стране - не обязательны к исполнению. Зато за скромных 1300 долларов США, которые ему предлагали уплатить, чтобы совершить задуманное в рамках ускоренной процедуры, он мог получить все разрешения в срок.

Однако, как ни странно, житель Ирака оказался не из робкого десятка. Вместо того, чтобы добровольно оплатить необязательные сборы, он решил разобраться в ситуации исключительно в установленном законом порядке. А зря. Ведь, вполне вероятно, что в итоге, он так и не станет студентом престижного украинского ВУЗ-а.

Тем не мене, Бархам Халид решил не сдаваться без боя. О своей печальной истории он рассказал украинским журналистам. Те, понятное дело, подняли волну недовольства. Правда, о ее результативности говорить пока не приходится.

История повторяется

Тем более, что сама история - не единичное явление. Идея того, что иностранцы обязаны проходить ускоренную и, понятное дело, более дорогую процедуру регистрации и рассмотрения документов - превратилась в своеобразный фетиш украинских консульств и миграционной системы в целом.

Совсем недавно в соцсети попала еще одна очень интересная и показательная история. Гражданин Великобритании Danny Hallwood, у которого в Киеве живет жена и в прошлом году тут же родился ребенок, за возможность находиться со своей семьей в Украине заплатил не много не мало 1563 американских доллара (около 40.000 гривен). При чем, это не исключение и не стечение обстоятельств. Это официальные тарифы украинского МИД-а.

Без преувеличения знание в том числе и описанных выше фактов может существенно повлиять на неокрепшие умы тех, кто уверен, что Украина открыта всему миру и давно отменила визы для множества стран, а те, в свою очередь, алчно не дают нам безвиз.

Говоря о предыдущей истории с подданным объединенного королевства, справедливости ради стоит заметить, что в Великобритании подобные услуги стоят - не меньше. В прошлом году за возможность длительного пребывания и работы вместе со своей парой, наш соотечественник заплатил в казну Короны ни много, не мало - $3376.

На первый взгляд, тут как бы все понятно - сработал принцип взаимности, по условиям которого, если кто-то устанавливает для наших граждан ограничение, то получает в ответ зеркальное ограничение для своих граждан. Правда, тут стоит учитывать и разницу в уровне дохода населения в наших двух странах и тот момент, что Британия всячески пытается оградить себя от мигрантов и, по большому счету, не нуждается ни в украинских туристах, ни в отечественном инвесторе.

Извращенная логика

Хотя, логику процесса понять, конечно, можно. Например, для туризма Украина открыта (для Граждан ЕС до 90 нахождение не требует визы и не стоит, грубо говоря, ничего), а для трудовой миграции или ПМЖ закрыта. И очевидная причина здесь кроется скорее не в том, что если отменить или существенно снизить издержки, связанные с получением вида на жительство, в нашу страну хлынут европейцы или американцы. Вместо того, это может в каком-то плане привлечь жителей африканского региона или Азии. Соответственно, в связи с этим может возникнуть некоторое напряжение на рынке труда. А учитывая тот факт, что Украина и так находится среди стран с наивысшим показателем трудовой миграции, связанной с нехваткой рабочих мест, такая перспектива отнюдь не внушает оптимизма.

Еще один аспект этого вопроса связан с тем, что за визу (а точнее экономическую составляющую этого понятия) в конечном итоге кто-то должен платить. И тут есть два варианта: либо это делает аппликант, либо украинский налогоплательщик. Хотя, даже в ситуации, когда за "прибытие" иностранца по началу платит бюджет, эти издержки в долгосрочном периоде вполне могут окупиться полученной экономической выгодой от визита "гостя". С полной уверенностью можно сказать только то, что если этот самый "гость" никогда не приедет, глупо ожидать и какую-либо выгоду.

Источник from-ua.com