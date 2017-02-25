Савченко берут в разработку

25.02.2017 07:24

Глава аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о том, что информация о подстрекательстве Савченко к военному перевороту будет тщательно проверена.

Как сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов, глава СБУ Грицак уже дал поручение контрразведке проверить эту информацию. И в случае, если все подтвердится, то на Савченко будет открыто уголовное дело, передает "Диалог.UA". Также Ткачук обратился к украинским военным и попросил их обратиться к своим руководителям частей, если кто-то слышал подобные заявления от Савченко или был свидетелем подобной ситуации.