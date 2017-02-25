Последние новости раздела
- Савченко берут в разработку07:24
- Великий пост: как питаться22:06
- Они свободны, они не бояться жить - о том, чего добились украинцы после Майдана (ВИДЕО)21:58
- В этом году цена украинского борща возросла более, чем в два раза21:50
- Прощеное воскресенье - у кого просить прощения и за что прощать21:01
- В харьковской электричке за 300грн. и мобильный телефон женщину едва не зарезали20:20
- Тещині вечірки або як зять повинен показати повагу до тещі19:53
- Нацбанк упростил зарубежные операции украинцам19:30
- Старинные книги, картины, камин и бильярд - журналист побывала в гостях у Павла Жебривского (ФОТО)17:29
- С 1 марта значительно повысятся тарифы на электроэнергию16:04
Савченко берут в разработку
25.02.2017 07:24
Глава аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о том, что информация о подстрекательстве Савченко к военному перевороту будет тщательно проверена.
Как сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов, глава СБУ Грицак уже дал поручение контрразведке проверить эту информацию. И в случае, если все подтвердится, то на Савченко будет открыто уголовное дело, передает "Диалог.UA". Также Ткачук обратился к украинским военным и попросил их обратиться к своим руководителям частей, если кто-то слышал подобные заявления от Савченко или был свидетелем подобной ситуации.
Теги: Донбасс, разработка, Надежда Савченко
Читайте также:
- В РФ разработали новую систему прослушки - для работодателей
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Жителям Енакиево предлагают поучаствовать в развитии города
- Добычей сланцевого газа в Украине может заняться малазийская компания
- Донецкие студенты пробились в финал студенческого конкурса Microsoft Imagine Cup 2010!
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома21:40
- У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП21:28
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)20:58
- ДНРовцы обстреляли представителей ОБСЕ и конфисковали у них дрон20:45
- Боевики обвинили ВСУ в попытках прорыва в районе Донецкого аэропорта20:32
- В Донецке боевики ведут огонь из крупнокалиберной артиллерии, в городе объявлена боевая тревога20:13
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Савченко берут в разработку07:24
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Великий пост: как питаться22:06
- Они свободны, они не бояться жить - о том, чего добились украинцы после Майдана (ВИДЕО)21:58
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”