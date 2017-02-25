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Украинцам разрешили держать валюту за границей
Физическим лицам с 25 февраля 2017 года разрешили размещать иностранную валюту, заработанную за пределами Украины, на зарубежных счетах без индивидуальных лицензий Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Фейсбук.
Под действие новых правил попадают такие виды доходов, как стипендии, пенсии, алименты, дивиденды и прочее.
Также физлица смогут без индивидуальных лицензий НБУ осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины. Например, проводить инвестирования с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, проводить торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах и тому подобное.
В то же время физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств с Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах. Это является требованием Декрета Кабинета министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", которая направлена на предотвращение непродуктивного оттока капитала из страны.
"Подчеркиваем, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физлиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством", — говорится в сообщении.
Источник from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, валюта, Национальный банк
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