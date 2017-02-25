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В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами
Служба безопасности Украины в районе города Сватово (ПКТ*, Луганская обл.) обнаружила тайник с неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до 1 кг взрывчатого вещества, по разрушительной способности в 6 раз превышает тротил», – говорится в сообщении.
Также в районе Авдеевки (ПКТ*, Донецкая обл.) правоохранители изъяли огнемет «Шмель», который был оставлен представителями НВФ* «ДНР» после боевого столкновения с украинскими военными.
В СБУ отмечают, что такие огнеметы стоят на вооружении в российской армии, что в очередной раз свидетельствует о присутствии вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.
Неотложные следственные действия продолжаются.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Луганская область, ракеты, СБУ, тайник
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