В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами

25.02.2017 08:58

Служба безопасности Украины в районе города Сватово (ПКТ*, Луганская обл.) обнаружила тайник с неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до 1 кг взрывчатого вещества, по разрушительной способности в 6 раз превышает тротил», – говорится в сообщении.

Также в районе Авдеевки (ПКТ*, Донецкая обл.) правоохранители изъяли огнемет «Шмель», который был оставлен представителями НВФ* «ДНР» после боевого столкновения с украинскими военными.

В СБУ отмечают, что такие огнеметы стоят на вооружении в российской армии, что в очередной раз свидетельствует о присутствии вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Источник dnews.dn.ua