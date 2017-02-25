В Одесской области умер школьник от травмы, полученной на перемене

25.02.2017 08:23

23 февраля, учащийся школы с. Старая Некрасовка Измаильского района, скончался из-за полученной на перемене травмы живота, сообщает Трибун.

О смерти 14-летнего парня правоохранители узнали от медработника.

Сообщается, что подросток получил травму во время перемены. Вскрытие показало, что у парня была опухоль печени.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство). Обстоятельства трагедии выясняются