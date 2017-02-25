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В Одесской области умер школьник от травмы, полученной на перемене
25.02.2017 08:23
23 февраля, учащийся школы с. Старая Некрасовка Измаильского района, скончался из-за полученной на перемене травмы живота, сообщает Трибун.
О смерти 14-летнего парня правоохранители узнали от медработника.
Сообщается, что подросток получил травму во время перемены. Вскрытие показало, что у парня была опухоль печени.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство). Обстоятельства трагедии выясняются
Теги: Донбасс, Одесса, школьник, травма, перемены
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