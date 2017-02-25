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Власть «сломала хребет» антикоррупционной системе
Система контроля за злоупотреблениями в органах власти и в государственном секторе Украины сегодня полностью парализована. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту интернет-издания «Информат» заявил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
По мнению эксперта, в Украине сегодня перспективнее создавать Службу финансовых расследований, чем пытаться хоть даже временно вернуть налоговую милицию. При этом экономист подчеркнул, что новую Службу следует обязательно вывести из подчинения налоговой финансовой службы и Министерства финансов.
«Важно чтобы Служба финансовых расследований контролировала не только плательщиков налогов и других лиц, но и самих налоговиков с финансистами. Ведь очевидно, что взятки, злоупотребления и хищения осуществляются как первыми, так и вторыми. В принципе право налоговой службы возбуждать уголовные дела и арестовывать имущество вообще нужно убрать. Это должны делать только суды по представлению независимых финансовых полицейских органов», — считает эксперт.
При этом попытку главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной вернуть полномочия налоговой милиции, экономист связал с общим процессом ужесточения контроля за ситуацией со стороны властей.
«Происходит ужесточение контроля власти, подавления гражданских прав и свобод, информационных и бизнес систем, уничтожение банковских и других учреждений, рейдерские захваты и т.д. Для того, чтобы осуществлять свои корыстные коррупционные планы и олигархические модели, власти нужны «ручные» органы, которые бы выполняли то, что они говорят. Поэтому лучше всего, чтобы у них все это было в подчинении, чтобы они выполняли то, что им указывают, чтобы они не были независимыми», — убежден президент Центра рыночных реформ.
Кроме того, полагает эксперт, на сегодняшний день работа антикоррупционной системы в стране парализована.
«Контрольно-ревизионные органы, которые только позже начали называться финансовыми, рассматривали и проводили непосредственно практическую работу на предприятиях и в государственных корпорациях и так далее. Сейчас им «сломали хребет», поменяли их название, а «шапочные» НАБУ, НАПК и прочие, не проводят практической работы, у них нет материалов для расследования. Они постоянно ждут, когда им кто-то напишет заявление о каких-то нарушениях и только после этого начинают следствие. Но это абсурд, так «ждать у моря погоды» можно очень долго и ничего не будет. Таким образом, система контроля за злоупотреблениями в органах власти и в государственном секторе на сегодняшний день, полностью парализована», — подытожил Владимир Лановой.
Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении наследства), однако при этом не поддержала скандальную поправку, возвращающую полномочия налоговой милиции. Поправка, которая возвращает полномочия налоговой милиции, была внесена главой Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. За нее проголосовали всего 194 депутата.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поддерживает создание Службы финансовых расследований, однако не исключил восстановления работы Налоговой милиции.
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, Антикоррупционный комитет, власть
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