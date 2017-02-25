Возможен ли украинский Пиночет

25.02.2017 16:10

На минувшей неделе украинские правые решили напомнить о себе украинским избирателям. Необычный альянс в лице «Свободы», «Правого сектора» и «Национального корпуса» в день годовщины бегства из столицы Виктора Януковича собрал несколько тысяч человек под стенами Верховной Рады с лозунгами Марша национального достоинства. Однако главное, для чего собрались сторонники украинских правых, было сказано в самом здании на Грушевского.

Левый ультиматум украинских правых

От ультиматума внефракционного депутата и лидера партии "Национальный корпус" ("Азов") Андрея Билецкого, который зачитал с трибуны Верховной Рады требования участников Марша национального достоинства, повеяло одновременно матросом Железняком, Аугусто Пиночетом и Натальей Витренко.

"Мы, украинские националисты, объединим свои усилия для того, чтобы противостоять вооруженному оккупанту на востоке и финансовому диктату с Запада. Как государственники мы требуем нового политического курса, который должен опираться на приоритет национальных интересов", - заявил Билецкий.

"Мы не допустим приватизации стратегических предприятий, продажи сельскохозяйственных земель, ежеквартального роста цен на коммунальные услуги. Мы требуем разрыв дипломатических отношений с РФ. И, в конце концов, требуем реального действенного механизма импичмента президента и отзыва депутатов... Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить, у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту ВР. Поверьте, мы это сделаем", - пообещал лидер "Азова".

Отметим, что редкое счастье видеть в зале парламента Андрея Билецкого в этот день его коллеги по Раде, так же, как и его избиратели, имели в первый раз за целый год. Перефразируя профессора Преображенского, когда Билецкий ругает законодательную власть страны — он в первую очередь должен бить по голове себя. Ибо если таких, как Билецкий, будет в Раде большинство, так и вовсе не будет принято ни одного закона, потому что в парламенте просто никогда не будем кворума.

Правда, возможно, герой войны за независимость и создатель полка «Азова» Андей Билецкий уже примеряет на себя лавры Пиночета - и, говоря о роспуске Рады, подразумевает гораздо больше, чем просто очередной парламент.

Ни Пиночета, ни славных идей, ни верных штыков

Отметим, что если считать украинскую Революцию Достоинства одной из форм буржуазно-демократической революции, то переход к диктатуре для матери-истории, в таком случае, скорей, норма, чем исключение.

Напомним, что английская революция после казни Карла I закончилась жесткой диктатурой лорда-протектора Оливера Кромвеля

На идеалах Великой Француской революции вошел бодрым императорским шагом и Наполеон Бонаппарт.

Буржуазную революцию февраля 1917 года сменила в октябре диктатура большевиков во главе с Лениным.

Ну и более близкий пример из истории. В 1973-м Чили после разрушительных социальных преобразований Альенде, опускавшуюся в пучину революционного хаоса страну спас от разрухи генерал Пиночет. Благодаря экономическим реформам по лекалам приглашенных генералом «чикагских мальчиков» Чили за годы диктатуры Пиночета превратилась в одну из самых развитых стран Латинской Америки.

Однако успеху Пиночета способствовали несколько важных факторов: поддержка армии, союз с США и самое важное - понимание большинства чилийцев, что страну без диктатуры ожидала бы полная катастрофа.

Если судить по экономической программе украинских правых, под которой бы с радостью подписался Петр Симоненко или Уго Чавес, можно сказать, что отечественные правые находятся полностью под влиянием левых экономических идей.

Но вряд ли от «Свободы», «Правого сектора» и «Азова» избиратели ждут повторения лозунгов Ляшко и Тимошенко. Да и конкурировать с такими идеями за внимание избирателей с прожженными популистами Юлией Владимировной, Олегом Валерьевичем и Михеилом Саакашвили чревато попаданием в маргинальный отстойник. Кажется, что украинские «правые» использовали Марш и трибуну Рады, чтобы лишний раз продемонстрировать потенциальному избирателю свою идейную нищету.

Прийти к власти на штыках

Отметим, что несмотря на славу освободителей Мариуполя, полк «Азов» сегодня для многих армейцев ассоциируется, в первую очередь, с Национальной гвардией. Каждый, кто побывал на "передке", слышал от АТОшников плохо скрываемое раздражение — почему Нацгвардейцы, которые обычно находятся далеко от линии фронта, оснащены зачастую лучше стоящей на первой линии пехоты или десантуры.

Армия сегодня, тем более на фоне ряда успешных побед на Донбассе, верна своему долгу и верховному главнокомандующему. Ни Билецкий, ни Тягнибок для нынешнего украинского офицерства идеалами политиков и «своими» точно не являются.

Да и представить, что соотечественники после двух Майданов, врожденной склонности к запорожским вольностям и впитавшемся с ДНК и молоком матери анархизмом Махно позволят кому-нибудь захватить власть в Украине военным путем, просто невозможно.

Также ни Европа, ни США не поддержат сегодня попытку силового захвата власти в Украине. Разве что в Кремле были бы рады, что наконец-то российские СМИ могут с полным основанием назвать власть в Киеве настоящей хунтой. А то как-то неудобно получается — в России за лайк под антипутинским заявлением сегодня могут посадить, а в Украине на центральных телеканалах "кровавую хунту" Порошенко ругают по чем зря. Но опираться на поддержку Москвы для украинским правых сил сегодня и вовсе чревато скоропостижной политической смертью, а всевозможные пророссийские «Шатуны» закончились пока полным пшиком.

Пиночет в Украине сегодня вряд ли возможен. Нет необходимых условий для военной диктатуры, нет людей, которые адекватно могли бы реализовать ее так, чтобы заручиться полноценной поддержкой армии и общества.

А если учесть, что за спиной Андрея Билецкого всегда маячила тень министра внутренних дел Арсена Авакова — то станет ясно, в чем истинная подоплека событий 22 февраля. Ни для кого не секрет, что Петр Порошенко с момента образования коалиции мечтает установить контроль на всеми силовыми ведомствами страны. И желание Петра Алеексеевича посадить в кресло министра МВД лояльного и персонально верного исполнителя со временем только возросло.

А в свете того, что значение «Народного фронта» в правящей коалиции может резко ослабнуть после фактического, а возможно, вскоре и юридического вхождения в нее Радикальной партии Ляшко, это значит - пришло самое время показать Гаранту, что за спиной Авакова не только непопулярная партия, но и сам Билецкий сотоварищи. Арсен Борисович прозрачно намекает - стоит ли президенту, удачно прошедшему по зимнему лабиринту из псевдомайданов, тарифов и пленок Онишенко, получить весной 2017-го еще одну головную боль.

Вместо послесловия

На этой неделе украинцы отмечали важную дату — третий год после после победы Революции Достоинства. Сегодня многие соотечественники чувствуют себя разочарованными ее реальными результатами. Нам с юношеским максимализмом иногда кажется, что реформирование Украины можно было бы провести одним кавалерийским наскоком. И мешает только «зрада» во власти и апатия уставшего общества. Отсюда и иллюзия, что украинский пиночет мог бы это дело значительно ускорить.

Однако иногда мы сами не понимаем, настолько далеко мы ушли от страны образца 2014 года. Сегодня мы обсуждаем не вопрос о том, будут ли честными предстоящие выборы, а сможет ли власть избежать досрочных выборов. Гражданское общество, если четко концентрируется на цели, сегодня может заставить власть уволить любого министра, губернатора и генерала. Да, украинская демократия еще слишком далека от совершенства, но она работает.

У нас есть первые цифры, свидетельствующие о том, что национальная экономика наконец-то завелась. Так, в последнем квартале 2016 года рост ВВП Украины составил 4,7%. В январе 2017-го украинская промышленность выросла на 5,6%. В 2016 году Украина на треть снизила импорт газа.

Как справедливо заметил поэт, «лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии». Иногда на то, чтобы заметить перемены, нужно посмотреть со стороны. Вот какими впечатлениями от Украины и украинцев сейчас поделился американец Питер Сантенелло:

«В некоторых отношениях Украина — страна возможностей. Это страна, пронизанная коррупцией, но отличающаяся выгодным налогообложением (в зависимости от структуры бизнеса), и большим количеством молодых талантов.

У меня есть друг-француз, запустивший здесь стартап винных рекомендаций, и он сказал мне: “Возможности — в Киеве, а не в Париже...

На улицах, как правило, гораздо безопаснее, чем в американских городах. Бедность заметна, но следов наркотиков и серьезных психических заболеваний меньше».

Сантенелло в итоге приходит к весьма оптимистичному выводу: «И если будущее страны — отражение ее молодежи, то Украину ждет яркое будущее».

И не забывайте, что это сказано о стране, которая уже три года ведет войну, — за право быть такой, какой она видит себя в будущем.

Источник 62.ua