Борцы со стариками, или зачем лгут депутаты

26.02.2017 20:00

Говорят, аппетит приходит во время еды. Или блокады, в нашем случае. После того, как активисты-нардепы-блокираторы безнаказанно поставили под угрозу энергетическое обеспечение Украины и жизнь предприятий, они принялись за простых людей.

Почему бы и нет? Тема не уходит с топовых новостей, о ней говорят все абсолютно и порядком подзабытые фамилии политиков снова на слуху.

Вечером в субботу [25 февраля] некоторые избранники сделали заявление о том, что теперь они перекрывают трассу Донецк – Мариуполь и открывают новый «редут», который назвали «Соловейко», заявив, что смысл этого названия заключается в исторических параллелях. Да-да, «соловейко» по-немецки звучит «Nachtigall» (Нахтигаль). Именно так назывался иностранный легион Вермахта, сформированный из украинцев и действующий на территории Западной Украины во время Второй мировой войны.

В своем заявлении разудалые депутаты не только показали свою историческую осведомленность. Они еще и солгали, в который раз распространив ложь о содержимом грузов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

И кто? Именно те же персонажи-депутаты, которые в декабре 2014-го фотографировались на фоне газелек, выдавая их за фуры Штаба. Они все так же продолжают свою фальшивую песенку. Все так же говорят о том, что гуманитарная помощь Ахметова продается в магазинах и прочую чушь.

2,5 года Штаб возит помощь старикам, детям, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Ее получают в сотнях населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Наши принципы работы, состав наборов, наличие на каждом наименовании стикеров «не для продажи» знают не только те, кто ее получают, – знает вся Украина.

Штаб работает кристально чисто и исключительно в соответствии с действующим законодательством. На каждую партию получаются разрешения в Министерстве социальной политики, официально оформляются договора с перевозчиками, которые доставляют гуманитарные грузы. Каждую колонну тщательно проверяют на пунктах пропуска.

Вы думаете, об этом не знают депутаты? Конечно знают. Но пиар на теме войны для них важнее истины.

Мы прекрасно понимаем, что бороться с ложью можно только открытостью. Что, собственно, мы демонстрируем каждый день своей работы уже два с половиной года. И поэтому мы еще и еще раз приглашаем своими глазами увидеть любой этап формирования и доставки груза. Гуманитарный штаб приглашает представителей СМИ, МВД, СБУ, Фискальных служб и депутатов принять участие в проверках.

Все эти блокировщики прекрасно знают, что мы везем, кому и как. Поэтому им не суть нужна, не результат, им интересен сам процесс и долгое надувание мыльного пузыря. Который, как известно, потом лопается.

Что мы будем делать? Ехать к людям. Потому что в Штабе Ахметова понимают, что наша помощь, действительно, нужна. Нужна простым людям, оказавшимся заложниками войны. Помощь Гуманитарного штаба помогла выжить более миллиону мирных жителей Донбасса. Это наша правда. Это наша сила. И ради этих людей машины с помощью едут на Донбасс.

Зачем так лгут депутаты? Не могу знать. Видимо, жажда славы дороже чести и честности.

Источник dnews.dn.ua