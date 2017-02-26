Це просто нечувано: помічник Авакова попався на застіллі з друзями Путіна

26.02.2017 08:18

Українські чиновники провели зустріч зі скандальним українофобом Петром Толстим за келихом шампанського, передає Корупція.Інфо

Українську сторону представляли радник президента у Верховній Раді Артур Герасимов та радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко

Фотографії із зустрічі представників ворогуючих країн оприлюднив на своїй сторінці у Facebook путініст Толстий.

Російський чиновник підписав світлину: “Чим зможемо допоможемо нашим сусідам”.

Також українофоб поширив інофрмацію, що ця зустріч стала важливим кроком у врегулюванні відносин між двома державами.

Геращенко у свою чергу показав зовсім інші деталі зустрічі. З його слів стало відомо, що під час розмови з Толстим українська сторона повідомила про заборону в’їзду російського політика на територію України.

“А взагалі – він порожній, як барабан. Нове скликання Думи – це вірні путінці без мізків”, – на завершення свого виступу додав український депутат.

Источник Zvistka