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Це просто нечувано: помічник Авакова попався на застіллі з друзями Путіна

26.02.2017 08:18
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Це просто нечувано: помічник Авакова попався на застіллі з друзями Путіна

Українські чиновники провели зустріч зі скандальним українофобом Петром Толстим за келихом шампанського, передає Корупція.Інфо
Українську сторону представляли радник президента у Верховній Раді Артур Герасимов та радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко
Фотографії із зустрічі представників ворогуючих країн оприлюднив на своїй сторінці у Facebook путініст Толстий.
Російський чиновник підписав світлину: “Чим зможемо допоможемо нашим сусідам”.
Також українофоб поширив інофрмацію, що ця зустріч стала важливим кроком у врегулюванні відносин між двома державами.
Геращенко у свою чергу показав зовсім інші деталі зустрічі. З його слів стало відомо, що під час розмови з Толстим українська сторона повідомила про заборону в’їзду російського політика на територію України.
“А взагалі – він порожній, як барабан. Нове скликання Думи – це вірні путінці без мізків”, – на завершення свого виступу додав український депутат.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Путин, друзья, Аваков
 
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