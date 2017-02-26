Если доллар подскочит - что будет с зарплатами украинцев

26.02.2017 15:00

За два года зарплаты украинцев должны подрасти, но доллар может подскочить до 35 грн. Такие прогнозы жизни страны на 2017—2018 годы сделали в Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). По расчетам властей, будем иметь стабильное повышение реального ВВП, зарплаты в долларовом эквиваленте повысятся с 215 долларов почти до 250 долларов, а рост цен может отстать от роста доходов на 12%, передает Finance.ua.

Эксперты называют планы власти слишком оптимистичными в части роста ВВП и зарплат, однако согласны, что в среднем многие макропоказатели достижимы, но при условии деэскалации боевых действий. В противном случае экономика недоберет по ВВП, доходам бюджета, зарплатам и “переберет” по росту инфляции и безработицы, девальвации гривны.

Экономист Иван Никитченко считает, что базовым сценарием может стать усредненный прогноз МЭРТ с включением по некоторым направлениям максимальных позиций. “За два года рост реального ВВП составит 2—3%, инфляция будет колебаться в пределах 9—12%. Это неплохой сценарий, демонстрирующий дальнейшее выздоровление экономики.

Прогноз инфляции в 9% на 2017 год можно считать оптимистичным, ведь в наших условиях индекс потребительских цен меньше 10% говорит о том, что уровень доходов населения постепенно станет адаптироваться к нынешнему курсу валют, росту комуслуг и т. д. Все это приведет к реальному росту средних зарплат населения с 5200 в прошлом году до 7000 грн в этом и 8000 грн в следующем. Старт повышению заработков дан, так как минзарплата уже составляет 3200 грн. То есть работодатели вынуждены будут выводить доходы из тени, создавать легальные рабочие места. Все это позволит за два года снизить безработицу до 8-9% с 9,9% в 2016 году”, — уточняет Никитченко.

По словам Никитченко, средний сценарий реален потому, что в 2017—2018 годах не ожидается резких колебаний курса валют. “В Минэкономики обещают, что среднегодовой курс доллара будет 28-29 грн в этом году и 30-32 грн в следующем, — прогнозирует Никитченко. — Это возможно, поскольку Нацбанк теперь придерживается политики медленной девальвации гривны, что соответствует текущему состоянию экономики.

Как правило, гривна дешевеет в январе-феврале и в октябре-декабре, когда на нее больше всего давят инфляция, необходимость закупки газа и угля, повышение соцстандартов, рост “коммуналки”. Чтобы падение гривны не было резким, НБУ использует резервы, дабы за 2-3 месяца стабилизировать гривневые колебания”, — отмечает Никитченко.

Источник from-ua.com