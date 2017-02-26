Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ

26.02.2017 08:40

Руководители таким образом создавали искусственную задолженность общества перед государством и создавали предпосылки для массовых отключений электроснабжения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение средств топ-менеджментом "Херсоноблэнерго" для создания искусственной задолженности общества перед государством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, руководители предприятия выводили часть денег через фиктивные бестоварные сделки с подконтрольными коммерческими структурами. Таким образом они создавали искусственный долг перед государством при закупке электроэнергии, объясняя это несвоевременными расчетами населения за потребленные услуги. Сделка позволяла менеджменту компании уклоняться от уплаты налогов в бюджет и создавать предпосылки для массовых отключений потребителей от электроснабжения.

На данный момент спецслужбы проверяют, были ли согласованы такие действия топ-менеджеров с российскими владельцами компании.

Источник 112.ua