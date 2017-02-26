Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ

26.02.2017 08:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ

Руководители таким образом создавали искусственную задолженность общества перед государством и создавали предпосылки для массовых отключений электроснабжения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение средств топ-менеджментом "Херсоноблэнерго" для создания искусственной задолженности общества перед государством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, руководители предприятия выводили часть денег через фиктивные бестоварные сделки с подконтрольными коммерческими структурами. Таким образом они создавали искусственный долг перед государством при закупке электроэнергии, объясняя это несвоевременными расчетами населения за потребленные услуги. Сделка позволяла менеджменту компании уклоняться от уплаты налогов в бюджет и создавать предпосылки для массовых отключений потребителей от электроснабжения.

На данный момент спецслужбы проверяют, были ли согласованы такие действия топ-менеджеров с российскими владельцами компании.

Источник 112.ua



Теги: Донбасс, СБУ, хищение средств, Херсонская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх