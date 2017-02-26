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Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ
Руководители таким образом создавали искусственную задолженность общества перед государством и создавали предпосылки для массовых отключений электроснабжения
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение средств топ-менеджментом "Херсоноблэнерго" для создания искусственной задолженности общества перед государством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, руководители предприятия выводили часть денег через фиктивные бестоварные сделки с подконтрольными коммерческими структурами. Таким образом они создавали искусственный долг перед государством при закупке электроэнергии, объясняя это несвоевременными расчетами населения за потребленные услуги. Сделка позволяла менеджменту компании уклоняться от уплаты налогов в бюджет и создавать предпосылки для массовых отключений потребителей от электроснабжения.
На данный момент спецслужбы проверяют, были ли согласованы такие действия топ-менеджеров с российскими владельцами компании.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, СБУ, хищение средств, Херсонская область
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