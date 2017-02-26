Как получить высокую пенсию в Украине

26.02.2017 13:40

Самые большие пенсии получают судьи, однако большинство украинцев также могут обеспечить себе безбедную старость, считают эксперты. В Украине средняя пенсия – самая низкая в Европе. В этом году Кабинет министров провел "реформу заработной платы" – минималку подняли в два раза до 3200 гривен, это, считают чиновники, позволит со временем сократить дефицит Пенсионного фонда (ПФ) и увеличить пенсии. Однако, как отмечают эксперты, самостоятельно солидарная система обеспечить украинцев высокими пенсиями не может, для этого необходимо запускать накопительный уровень и вкладывать средства в частные фонды. "Сегодня" выяснил, как накопить на высокую пенсию в Украине.

Большая зарплата – большая пенсия

Размер пенсии зависит от уровня зарплаты и рабочего стажа. Главное препятствие, которое отделяет украинцев от высоких пенсий, – низкие заработные платы. Как следствие, собранных с зарплат налогов не хватает даже на выплату невысоких пенсий: дефицит Пенсионного фонда в этом году перевалит за 140 миллиардов гривен.

Украинцы с минимальными зарплатами на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на минимальную пенсию (на данный момент 1247 гривен), средняя пенсия – около 1800 гривен.

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле:

П = Зп * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж).

Кс – коэффициент страхового стажа (зависит от стажа)

Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. От этого коэффициента непосредственно зависит размер пенсии. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент будет равен 2, если на 35% – 1,35.

Так, для высокой пенсии уровень зарплаты должен значительно превышать среднюю зарплату по стране. В Фискальной службе отмечают – важно, чтобы всю зарплату выплачивали "в белую". На данный момент в Украине не назначают пенсии выше 10,7 тыс. гривен. Однако все пенсии выше этой суммы, которые были назначены до действующего ограничения, остаются в силе. К примеру, как рассказали в Пенсионном фонде, сейчас пенсию больше 20 тысяч гривен получают 2,2 тыс. человек. 19 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Кроме того, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, который выйдут в отставку в этом году, ограничение "не выше 10,7 тыс. на пенсии" не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил. Как написал на своей странице в соцсети народный депутат Виктор Пинзеник, пенсии судей – 80% от зарплаты, это больше 260 тысяч гривен.

"Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1500, грубо говоря, средняя пенсия у нас сейчас где-то 1850 гривен, а судья получает 21 тысячу. За что судье на пенсии в нашей бедной стране при всем при том… Давайте тогда всем 21 тысячу платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тысяч? Причем Конституционный суд снял по ним ограничение максимального размера", – рассказывает ученая.

Насобирать самому: как работают частные пенсионные фонды

Украинцы, которые платят взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), на заслуженном отдыхе могут получить сразу две пенсии – из солидарной системы (ПФ) и частного фонда. Правда, учитывая темпы роста цен в Украине, есть риск, что сбережения "съест" инфляция.

"У моей бабушки было 7 тыс. рублей в 91-м году. А потом они в один день пропали. Все, что она всю жизнь копила на старость, пропало. Мне было 25 лет, я к ней приехал, зашел неожиданно – она ко мне спиной стояла. Она просто стояла и плакала. Беззвучно так, тихо, чтобы никто не видел. Это картину я помню по сегодняшний день. Сегодня меня переубедить в том, что нужно вкладывать деньги в наши финансовые структуры, очень сложно", – рассказывает министр соцполитики Андрей Рева.

В то же время заместитель председателя пенсионного фонда Николай Шамбир считает: НПФ, которые выжили во время экономического кризиса, только этим фактом доказали свою состоятельность.

"Человек уже сегодня может платить в такой Фонд и производить дополнительный взнос. За счет этого пенсия будет выше. К сожалению, у нас третий уровень недостаточно развит. Небольшое число участников (всего 1 миллион человек) и недостаточное развитие самих Фондов", – поясняют в Пенсионном фонде", – говорит Николай Шамбир.

Негосударственные пенсионные фонды диверсифицируют свои активы – то есть инвестируют их в разные сферы: ценные бумаги и металлы, депозиты, недвижимость. К примеру, один из крупнейших украинских банков предлагает своим вкладчикам ежемесячно откладывать 200 гривен "на старость". Если копить 30 лет, то к 2046-му можно будет получать каждый месяц 113 тысяч гривен (ежемесячно НПФ обещает зарабатывать 20% от суммы вклада).

Правда, неизвестно, что можно будет купить на эти деньги через 30 лет.

Автор книги "Навстречу будущему. Путеводитель по негосударственным пенсионным фондам" Александр Ткач советует: выбирая НПФ, нужно обратить внимание на следующие факторы: когда был создан фонд; кто учредил фонд; как фонд пережил кризисы 2008-го и 2014-го годов; какая чистая стоимость единицы пенсионного взноса.

По мнению Александра Ткача, доверие к пенсионным фондам в Украине выше, чем к банкам. Деятельность НПФ четко регулируется законом. "Доверие к пенсионным фондам в нынешней ситуации выше, чем доверие к банковской системе. Фондам запрещено инвестировать деньги в структуры, связанные с учредителями фонда. Есть требование диверсифицировать активы. Например, в один банк размещать не более 10% средств, в ценные бумаги не более, например, 50% и так далее. Четко законом определенно, куда фонды могут вкладывать средства", – считает эксперт.

По закону, в украинских НПФ могут открывать счета граждане других стран, однако украинцам собирать на пенсию в иностранных фондах сложно: на данный момент действуют ограничения, согласно которым открывать валютные счета за рубежом и пополнять их запрещено.

К слову, из трех уровней пенсионной системы, солидарного, обязательного накопительного и добровольного накопительного (НПФ), в Украине полноценно работает только первый. Вице-премьер Павел Розенко уверен: в ближайшее время в стране запустят второй уровень системы. В ПФ говорят, что в этом году запустить его точно не удастся. А в Минсоцполитике напоминают: по закону накопительный уровень заработает после того, как будет ликвидирован дефицит солидарной системы. Украинцы, которые примут участие во всех трех уровнях, на заслуженном отдыхе смогут получить три пенсии.