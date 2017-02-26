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Российские дипломаты получили черный венок

26.02.2017 18:00
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Российские дипломаты получили черный венок

У стен посольства России в Анкаре прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине аннексии Крыма. В акции, организованной Ассоциацией НПО крымских татар, приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции, передает Анадолу.

По словам руководителя Ассоциацией НПО крымских татар Тунджера Калкана, Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией, а акции протеста против аннексии полуострова будут продолжены.

Участники акции возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России против Украины.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, татары
 
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