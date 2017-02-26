Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля

26.02.2017 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля

Бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин опубликовал неожиданные подробности готовящихся изменений в структуре российской власти, которые он получил от собственных анонимных источников из Кремля.

По его мнению бывший премьер-министр Украины Азаров "уже распределяет министерские портфели" и готовиться к возвращению в Украину.

При этом в ближайшем времени готовится увольнение Дмитрия Медведева с поста премьер-министра и замена его на нынешнего министра обороны Шойгу -сам Медведев после рокировки возглавит Верховный Суд России.

Гиркин сообщил, что Путин абсолютно точно будет баллотироваться на пост президента РФ, при этом в предвыборной кампании упор будет делаться на успешный ход военной кампании против Украины.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, правительство, ДНР, Стрелков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх