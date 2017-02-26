Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля

26.02.2017 14:00

Бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин опубликовал неожиданные подробности готовящихся изменений в структуре российской власти, которые он получил от собственных анонимных источников из Кремля.

По его мнению бывший премьер-министр Украины Азаров "уже распределяет министерские портфели" и готовиться к возвращению в Украину.

При этом в ближайшем времени готовится увольнение Дмитрия Медведева с поста премьер-министра и замена его на нынешнего министра обороны Шойгу -сам Медведев после рокировки возглавит Верховный Суд России.

Гиркин сообщил, что Путин абсолютно точно будет баллотироваться на пост президента РФ, при этом в предвыборной кампании упор будет делаться на успешный ход военной кампании против Украины.

Источник dialog.ua