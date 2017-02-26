Последние новости раздела
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля14:00
- Как получить высокую пенсию в Украине13:40
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- Сегодня в Украине отмечают Прощенное воскресенье12:40
- В Одесской области аптеки продавали лекарства из ЛДНР12:20
- Три года назад в Крыму РФ в взяла в заложники миллионы людей11:10
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине10:51
- Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте09:15
- Хищение средств в "Херсоноблэнерго" - СБУ08:40
- Це просто нечувано: помічник Авакова попався на застіллі з друзями Путіна08:18
Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
26.02.2017 14:00
Бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин опубликовал неожиданные подробности готовящихся изменений в структуре российской власти, которые он получил от собственных анонимных источников из Кремля.
По его мнению бывший премьер-министр Украины Азаров "уже распределяет министерские портфели" и готовиться к возвращению в Украину.
При этом в ближайшем времени готовится увольнение Дмитрия Медведева с поста премьер-министра и замена его на нынешнего министра обороны Шойгу -сам Медведев после рокировки возглавит Верховный Суд России.
Гиркин сообщил, что Путин абсолютно точно будет баллотироваться на пост президента РФ, при этом в предвыборной кампании упор будет делаться на успешный ход военной кампании против Украины.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, правительство, ДНР, Стрелков
Читайте также:
- Киев призвал мир усилить давление на Москву
- Путин считает, что Украина должна вести переговоры с боевиками напрямую
- Мнение эксперта: Киев готовит оккупированному Донбассу Приднестровский сценарий
- Украина не должна "платить за разбитую посуду" и забирать "убитый" Донбасс - российский политолог
- Путин готов на своих условиях вернуть Украине оккупированный Донбасс – Тука
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- «Донецкгортеплосеть» обещает оперативно вернуть тепло в дома дончан12:50
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей12:00
- В Мариуполе на вокзале появилась «лавочка встреч»10:21
- Украинские позиции около Мариуполя были обстреляны из танка 10:05
- В центре Донецка пропало отопление10:00
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви08:54
- В Мариуполе построят жилье для переселенцев08:00
- Мариупольцы против отмены советских праздников. ВИДЕО07:34
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля14:00
- Как получить высокую пенсию в Украине13:40
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО 13:20
- Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев13:00
- «Донецкгортеплосеть» обещает оперативно вернуть тепло в дома дончан12:50
- Сегодня в Украине отмечают Прощенное воскресенье12:40
- В Одесской области аптеки продавали лекарства из ЛДНР12:20
- На КПВВ в зоне АТО скопилась очередь из более 700 автомобилей12:00
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Три года назад в Крыму РФ в взяла в заложники миллионы людей11:10
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Фирташ начал сливать подельников
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)