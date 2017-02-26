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В Киеве мужчина зашел в детский сад зарядить телефон и ограбил воспитательницу
26.02.2017 21:08
В Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который ограбил воспитательницу детского сада. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Грабитель зашел детский сад, в одной из комнат поставил на зарядку телефон и начал обыскивать вещи воспитательниц. Когда одна из женщин зашла в комнату и спросила, кто он такой и что здесь делает - мужчина сорвал у нее с шеи золотую цепочку и бросился бежать.
Женщина не растерялась и позвала на помощь коллег, которые немедленно позвонили в полицию. Мужчину не выпускали до приезда следственно-оперативной группы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на грабеж, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, грабеж
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