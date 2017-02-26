В Одесской области аптеки продавали лекарства из ЛДНР

26.02.2017 12:20

Правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в России или на временно оккупированных территориях.

В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и представителями Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками разоблачила сеть аптек, где торговали фальсифицированными лекарствами и контрабандными медикаментами.

Во время обысков в ряде аптечных помещений правоохранители изъяли немало незарегистрированных и фальсифицированных лекарств, в том числе сильнодействующих.

Кроме того, правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в России или на временно оккупированных территориях, и 250 тысяч гривен неучтенной наличности.

"Все аптеки сети были оборудованы специальными тайниками для хранения фальсификата и контрабанды, а одна из аптек вообще работала без лицензии и любого официального оформления", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее в Украине ввели запрет на таблетки "Темпалгин", которые применяются для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств.

Источник korrespondent.net