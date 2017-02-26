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В Одесской области аптеки продавали лекарства из ЛДНР
Правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в России или на временно оккупированных территориях.
В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и представителями Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками разоблачила сеть аптек, где торговали фальсифицированными лекарствами и контрабандными медикаментами.
Во время обысков в ряде аптечных помещений правоохранители изъяли немало незарегистрированных и фальсифицированных лекарств, в том числе сильнодействующих.
Кроме того, правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в России или на временно оккупированных территориях, и 250 тысяч гривен неучтенной наличности.
"Все аптеки сети были оборудованы специальными тайниками для хранения фальсификата и контрабанды, а одна из аптек вообще работала без лицензии и любого официального оформления", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, ранее в Украине ввели запрет на таблетки "Темпалгин", которые применяются для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Одесская область, лекарства, аптеки
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