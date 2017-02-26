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В Польше в ДТП погибла украинская журналистка

26.02.2017 16:40
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В Польше в ДТП погибла украинская журналистка

В Польше в ДТП погибла украинская журналистка издания "Сегодня" Полина Дорожкина. Об этом написала главный редактор издания Ольга Гук на своей странице в Facebook.

"Полиночки больше нет ... Вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, которая вылетела на встречную полосу", - написала она.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Польша, журналистика, ДТП
 
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