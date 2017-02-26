В Польше в ДТП погибла украинская журналистка

26.02.2017 16:40

В Польше в ДТП погибла украинская журналистка издания "Сегодня" Полина Дорожкина. Об этом написала главный редактор издания Ольга Гук на своей странице в Facebook.

"Полиночки больше нет ... Вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, которая вылетела на встречную полосу", - написала она.

Источник 112.ua