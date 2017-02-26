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Жена мэра Киева решила выступить перед страной

26.02.2017 20:40
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Жена мэра Киева решила выступить перед страной

Жена мэра Киева Наталья Кличко анонсировала свой первый сольный концерт в Украине.

Он пройдет 27 мая, в День Киева, но пока еще не определены место и время.

Как сообщила "Сегодня" сама Наталья, сейчас решаются организационные вопросы.

К слову, жена мэра давно развивает карьеру певицы и даже выпустила свой альбом.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, концерт, Кличко
 
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