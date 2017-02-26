Жена мэра Киева решила выступить перед страной

26.02.2017 20:40

Жена мэра Киева Наталья Кличко анонсировала свой первый сольный концерт в Украине.

Он пройдет 27 мая, в День Киева, но пока еще не определены место и время.

Как сообщила "Сегодня" сама Наталья, сейчас решаются организационные вопросы.

К слову, жена мэра давно развивает карьеру певицы и даже выпустила свой альбом.