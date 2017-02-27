Артеменко предложил новый «план» по Крыму

27.02.2017 12:48

Народний депутат Андрей Артеменко (внефракционный) отрекся от плана по аренде Крыма

Об этом он заявил в понедельник, 27 февраля, передает Politeka.

«Основой мирно урегулирования на полуострове может быть экспертная идея, например двойной суверенитет, или международная администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потери его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров — это территория Украины. Можем говорить об оплате отдельных инфраструнрурних объектов», — заявил он.

ак сообщала Politeka, ранее депутат Артеменко предложил план по «спасению» Украины, одним из пунктов которого предлагается сдать Крым в аренду России на 50-100 лет. Со своей «инициативой» он намерен полететь в Вашингтон, чтобы лично презентовать ее Белому дому.