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Аваков рассказал, как будут возвращены Крым и Донбасс

27.02.2017 09:21
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Аваков рассказал, как будут возвращены Крым и Донбасс

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым без каких-либо уступок России

Об этом, как передает Politekaв эфире телеканала 1+1 заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, у властей есть план по возвращению оккупированных территорий.

Он будет релизовываться и в нем нет ни “малейших уступок”, заверил министр.

Аваков также уточнил, что Крым и Донбасс будут возвращены дипломатическим путем.

«Не военным», — подчеркнул глава МВД.

Напомним, 26 февраля, когда Украина отмечала день крымскотатарского сопротивления российской оккупациив нескольких городах аннексированного полуострова появились листовки, в которых россиян предупредили, что все виновные в оккупации будут наказаны.

Ранее в Сети были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в эти дни в оккупированном Крыму. Руководство знаменитого международного детского центра «Артек» «пилит ценные породы деревьев по всей территории лагеря».



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Аваков
 
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