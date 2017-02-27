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Аваков рассказал, как будут возвращены Крым и Донбасс
Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым без каких-либо уступок России
Об этом, как передает Politeka, в эфире телеканала 1+1 заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По его словам, у властей есть план по возвращению оккупированных территорий.
Он будет релизовываться и в нем нет ни “малейших уступок”, заверил министр.
Аваков также уточнил, что Крым и Донбасс будут возвращены дипломатическим путем.
«Не военным», — подчеркнул глава МВД.
Напомним, 26 февраля, когда Украина отмечала день крымскотатарского сопротивления российской оккупации, в нескольких городах аннексированного полуострова появились листовки, в которых россиян предупредили, что все виновные в оккупации будут наказаны.
Ранее в Сети были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в эти дни в оккупированном Крыму. Руководство знаменитого международного детского центра «Артек» «пилит ценные породы деревьев по всей территории лагеря».
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Аваков
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