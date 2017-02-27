Аваков рассказал, как будут возвращены Крым и Донбасс

27.02.2017 09:21

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым без каких-либо уступок России

Об этом, как передает Politeka, в эфире телеканала 1+1 заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, у властей есть план по возвращению оккупированных территорий.

Он будет релизовываться и в нем нет ни “малейших уступок”, заверил министр.

Аваков также уточнил, что Крым и Донбасс будут возвращены дипломатическим путем.

«Не военным», — подчеркнул глава МВД.

Напомним, 26 февраля, когда Украина отмечала день крымскотатарского сопротивления российской оккупации, в нескольких городах аннексированного полуострова появились листовки, в которых россиян предупредили, что все виновные в оккупации будут наказаны.

Ранее в Сети были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в эти дни в оккупированном Крыму. Руководство знаменитого международного детского центра «Артек» «пилит ценные породы деревьев по всей территории лагеря».