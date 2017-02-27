Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Блокада Донбасса помогает России, а не Украине — Кучма

27.02.2017 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокада Донбасса помогает России, а не Украине — Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма, входящий в состав Трёхсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, прокомментировал в очередной раз блокаду «ДНР» и «ЛНР» со стороны некоторых депутатов Верховной рады и ветеранов АТО. По мнению Кучмы, эта блокада является полезной для России, а вот Украина из-за неё получает негативные последствия, передаёт replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Как известно, в понедельник блокада Донбасса получила новый виток развития: главари «ДНР» и «ЛНР» в ультимативной форме потребовали прекращения блокады под угрозой введения на предприятия внешнего управления (де-факто «национализация»). Кучма, комментируя эти события, пришёл к выводу, что Москва может воспользоваться блокадой, чтобы убедить жителей «ЛНР» и «ДНР» в принятии их стороны, а не украинской.

По мнению Леонида Кучмы, Владимир Путин признал «паспорта» самопровозглашённых «республик» тоже из-за блокады, чтобы показать жителям Донбасса, что Украина не хочет идти на уступки, то Россия якобы хочет. В качестве компромисса Кучма призвал решать возникшую проблему на уровне Верховной рады и президента, а также назначить специальную комиссию, которая «посмотрела бы, что там на самом деле есть», имея ввиду грузы, ввозимые с территорий, оккупированных Россией. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, блокада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх