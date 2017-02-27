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Блокада Донбасса помогает России, а не Украине — Кучма
Второй президент Украины Леонид Кучма, входящий в состав Трёхсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, прокомментировал в очередной раз блокаду «ДНР» и «ЛНР» со стороны некоторых депутатов Верховной рады и ветеранов АТО. По мнению Кучмы, эта блокада является полезной для России, а вот Украина из-за неё получает негативные последствия, передаёт replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Как известно, в понедельник блокада Донбасса получила новый виток развития: главари «ДНР» и «ЛНР» в ультимативной форме потребовали прекращения блокады под угрозой введения на предприятия внешнего управления (де-факто «национализация»). Кучма, комментируя эти события, пришёл к выводу, что Москва может воспользоваться блокадой, чтобы убедить жителей «ЛНР» и «ДНР» в принятии их стороны, а не украинской.
По мнению Леонида Кучмы, Владимир Путин признал «паспорта» самопровозглашённых «республик» тоже из-за блокады, чтобы показать жителям Донбасса, что Украина не хочет идти на уступки, то Россия якобы хочет. В качестве компромисса Кучма призвал решать возникшую проблему на уровне Верховной рады и президента, а также назначить специальную комиссию, которая «посмотрела бы, что там на самом деле есть», имея ввиду грузы, ввозимые с территорий, оккупированных Россией.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, блокада
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