«Чертова дюжина» претендует на пост главного люстратора

27.02.2017 19:12

В Министерстве юстиции назвали имена кандидатов, которые претендуют на должность главного люстратора Украины

Об этом Politeka сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на должность руководителя люстрационного департамента Минюста претендуют 13 человек. Так возглавить отдел намерены: Людкевич Станислав, Овчаренко Антон, Задорожная Анастасия, Юрченко Дмитрий, Забара Юрий, Александра Чиковани, Горбаченко Павел, Яценко Дмитрий, Ермоленко-Князева Лилия, Микеш Светлана, Михаил Потюк, Старец Анатолий и Крупчак Назар.

Сообщается, что первый этап конкурса — тестирование пройдет 1 марта. 2 марта кандидаты будут решать ситуационные задачи. И уже 3 марта состоится собеседование.

Напомним, ранее под Киевом «люстраторы» нагрянули к скандальному судье.