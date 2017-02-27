Последние новости раздела
- Столичная полиция обещает крупнейшее вознаграждение за «шоколадного грабителя». 18:55
- ЄС в ООН буде боротися за права людини в Криму та на Донбасі18:20
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Россия поддержала ультиматум боевиков16:00
- Рубана допитають в СБУ через візит в «ДНР»15:45
- Медведчук: Блокада Донбасса поставила крест на инвестиционной привлекательности Украины15:30
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно15:05
«Чертова дюжина» претендует на пост главного люстратора
27.02.2017 19:12
В Министерстве юстиции назвали имена кандидатов, которые претендуют на должность главного люстратора Украины
Об этом Politeka сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего на должность руководителя люстрационного департамента Минюста претендуют 13 человек. Так возглавить отдел намерены: Людкевич Станислав, Овчаренко Антон, Задорожная Анастасия, Юрченко Дмитрий, Забара Юрий, Александра Чиковани, Горбаченко Павел, Яценко Дмитрий, Ермоленко-Князева Лилия, Микеш Светлана, Михаил Потюк, Старец Анатолий и Крупчак Назар.
Сообщается, что первый этап конкурса — тестирование пройдет 1 марта. 2 марта кандидаты будут решать ситуационные задачи. И уже 3 марта состоится собеседование.
Напомним, ранее под Киевом «люстраторы» нагрянули к скандальному судье.
Теги: политика, Украина, Донбасс
Читайте также:
- С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы18:38
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Россия поддержала ультиматум боевиков16:00
- Рубана допитають в СБУ через візит в «ДНР»15:45
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно15:05
- Поездка за Савченко в ДНР закончилась громким задержанием14:48
- Еще один боевик "днр" пришел каяться в СБУ. ВИДЕО14:30
- Столичная полиция обещает крупнейшее вознаграждение за «шоколадного грабителя». 18:55
- С 1 марта все КПВВ под Мариуполем переходят на весенний график работы18:38
- ЄС в ООН буде боротися за права людини в Криму та на Донбасі18:20
- Рубану запрещен въезд в «Л/ДНР»18:05
- Alcatel представила смартфон-цветомузыку17:45
- Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС17:28
- Блокада Донбасса привела к остановке ДМЗ17:12
- Камень преткновения: почему переговоры в Женеве обречены на провал16:50
- За что Черноморец отдал Заре полмиллиона16:35
- Силы АТО понесли потери, в "горячих" точках фронта продолжаются бои, - сводка16:18
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине