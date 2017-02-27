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«Чертова дюжина» претендует на пост главного люстратора

27.02.2017 19:12
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В Министерстве юстиции назвали имена кандидатов, которые претендуют на должность главного люстратора Украины

Об этом Politeka сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на должность руководителя люстрационного департамента Минюста претендуют 13 человек. Так возглавить отдел намерены: Людкевич Станислав, Овчаренко Антон, Задорожная Анастасия, Юрченко Дмитрий, Забара Юрий, Александра Чиковани, Горбаченко Павел, Яценко Дмитрий, Ермоленко-Князева Лилия, Микеш Светлана, Михаил Потюк, Старец Анатолий и Крупчак Назар.

Сообщается, что первый этап конкурса — тестирование пройдет 1 марта. 2 марта кандидаты будут решать ситуационные задачи. И уже 3 марта состоится собеседование.

Напомним, ранее под Киевом «люстраторы» нагрянули к скандальному судье.



Теги: политика, Украина, Донбасс
 
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