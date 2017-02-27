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Джемилев: крымские татары массово бегут с полуострова

27.02.2017 10:15
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Джемилев: крымские татары массово бегут с полуострова

Россия не пошла на депортацию крымских татар после аннексии Крыма, однако применила к ним не менее опасную тактику — выталкивание за пределы полуострова

Об этом во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Politeka.

«Создаются различные условия, чтобы татары сами покидали полуостров. Сразу после оккупации были опасения, что будет новая депортация крымских татар, для этого были все предпосылки. Но этого не случилось», – отметил Джемилев.

По его словам, с начала аннексии полуостров покинули около 20 тысяч крымских татар.

«Около 20 тысяч крымских татар уже покинули Крым. На наши призывы они отвечают: «вы же не можете гарантировать, что завтра моего сына не убьют». Тут нам отвечать нечего», – сказал Джемилев.



Теги: Донбасс, Крым, татары
 
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