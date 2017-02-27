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ЄС в ООН буде боротися за права людини в Криму та на Донбасі
27-го лютого поточного року Рада Євросоюзу включила в документ про пріоритети ЄС на зустрічі ООН з прав люди у 2017 році питання щодо порушення прав людини у окупованому Криму та на сході України. Про це у понеділок повідомляє прес-служба Ради ЄС на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
«Європейський союз і надалі буде продовжувати приймати активну участь у засіданнях Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини та Третьому Комітеті Генеральної асамблеї ООН для того, щоб продовжувати боротися за права людини», - зазначається у повідомленні. Також там вказується, що Рада ЄС вибрала основні напрямки для Євросоюзу, які від буде обговорювати під час зустрічей ООН щодо прав людини.
У документі вказується, що Європейський союз продовжує засуджувати незаконну анексію Російською Федерацією українського півострова Крим та міста Севастополь. «У зв’язку з анексією Російською Федерацією українського півострова Крим, порушенням на ньому прав людини та ситуацією на сході України, Європейський союз буде продовжувати активну боротьбу в Генеральній асамблеї ООН, захищаючи інтереси та права людини в Україні, підтримуючи ініціативи української влади», - наголосили в Раді ЄС.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Крым, ООН
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