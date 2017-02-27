Фанаты «Шахтёра» сожгли флаг «ДНР» на матче в Харькове

27.02.2017 20:30

Футбольные болельщики украинского клуба «Шахтёр» устроили демонстрацию на матче Лиги Европы в Харькове. Как уточняют болельщики в Facebook-аккаунте Ultras Hearts, во время матча «Шахтёр» — «Сельта» болельщики сожгли «дэнэровскую тряпку», чтобы показать своё отношение к террористам, поддерживающим российскую оккупацию регионов Донбасса, передаёт replyua.net.



Управляющие страницей ультрас в Facebook также опубликовали видео, на котором запечатлён акт надругательства над «символом» самопровозглашённой «Донецкой народной республики». Инцидент произошёл на стадионе «Металлист» в Харькове. Какие-либо иные подробности демонстрации футбольных болельщиков пока не приводятся.



Напомним, отношения клуба «Шахтёр» и «Сельты» являются весьма напряжёнными, ведь клуб «Шахтёр» вылетел из Лиги Европы из-за проигрыша «Сельте» в двух матчах со счётом 1:0 и 0:2.