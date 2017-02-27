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Гонтарєва збирається покинути посаду керівника НБУ - ЗМІ

27.02.2017 12:31
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Гонтарєва збирається покинути посаду керівника НБУ - ЗМІ

Вже на цьому тижні керівник Національного банку України Валерія Гонтарєва може піти у відставку. Про це у понеділок пише видання «УП» з посиланням на джерела у Адміністрації президента, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, Гонтарєва збирається піти у відставку за власним бажанням. Але при цьому президента України Петро Порошенко на даний момент не має намірів міняти керівника регулятора. За словами співрозмовника, на сьогоднішній день немає жодної реальної кандидатури, яка б могла замінити Валерію Гонтарєву на посаді глави НБУ.

Наразі ведеться активний пошук заміни. За непідтвердженою інформацією, Валерія Гонтарєва має подати у відставку вже у цей четвер, 2-го березня. «Вона вже прийняла остаточне рішення про відставку. Але якщо до цього часу нікого в замін не знайдуть, то це рішення може бути відкладене», - зазначає джерело. В той самий час прес-центр Національного банку України каже, що Валерія Гонтарєва поки що не збирається йти у відставку, а будь-яка інформація про це являється фейковою. «Ви вже знаєте, що за традицією НБУ повідомляє про зміни в керівництві за місяць. Однак цього не було, тому інформація про відставку Гонтарєвої не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні прес-центру НБУ. 



Теги: Донбасс, НБУ, Национальный банк
 
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