Який вигляд матиме новий «тимчасовий» паспорт – фото

27.02.2017 21:30

В Україні показали новий паспорт (ID- картку) громадян

Про це Politeka повідомили в прес-службі Державної міграційної служби.

Відзначають, що документ отримуватимуть усі українці з 14 років. При цьому паспорт діятиме протягом чотирьох років, а після досягнення повноліття його видаватимуть кожні 10 років.

У такому паспорті буде вказано номер облікової картки платника податків із Державного реєстру фізичних осіб. А ті українці, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстрації – матимуть напис «Відмова».

Також, окрім фото, можна буде помістити оцифровані відбитки пальців і електронний цифровий підпис.

Іще на картці вкажуть дані про місце проживання, народження дітей, шлюб і розірвання шлюбу, зміну імені.