Янукович признался, с кем живёт после развода с женой

27.02.2017 08:45

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, которого официально лишили президентских статусных привилегий, даль очередное большое интервью западным журналистам. На этот раз экс-президент общался с журналистами немецкого Der Spiegel, не все вопросы журналистов были направлены на политическую деятельность: живущего ныне в РФ Януковича спросили также о личной жизни, передаёт replyua.net.



Как ответил Виктор Янукович, он развёлся со своей супругой Людмилой. По его словам, их брак длился 45 лет, однако теперь эти отношения расторгнуты официально. Со слов Януковича, у него уже новая жена, но актуальный брак является гражданским, а не официальным. Беглый президент заявляет, что живёт в гражданском браке с сестрой своей бывшей поварихи, которая убегала с Украины вместе с ним.



Причины развода Януковича с женой источник не оглашает. Журналисты также расспросили Януковича о взаимоотношениях с Путиным, на что он ответил, что якобы встречался с президентом РФ всего несколько раз. Янукович также отметил, что его личные проблемы — не тот уровень проблем, которыми бы занимался Путин, поэтому он решает нынешние проблемы якобы своими силами.