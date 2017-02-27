Киевлянам начали повышать квартплату

27.02.2017 13:05

Квартплату в Киеве начинают постепенно повышать. В газете «Крещатик» опубликовано распоряжение КГГА от 31 января, подписанное мэром Киева Виталием Кличко, о внесении изменений к тарифам на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, пишут Вести.

Согласно документу, тарифы в разных домах Киева будут составлять около 5–8 грн за 1 кв. м вместо 3–5 грн, как сейчас. Указано, что данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. Тариф может быть различным в зависимости от срока оплаты — до и после 20 числа каждого месяца.

Ранее "Вест" сообщали о том, что киевляне массово жалуются на произвол частных ЖЭКов. Управляющие компании, доставшиеся многим жильцам столичных новостроек в придачу с покупкой квартиры, часто придумывают свои правила игры, завышают цены и отказываются передавать жильцам в управления дома, не выполняя при этом своих законных обязательств.

Источник: from-ua.com