Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Киевлянам начали повышать квартплату

27.02.2017 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киевлянам начали повышать квартплату

Квартплату в Киеве начинают постепенно повышать. В газете «Крещатик» опубликовано распоряжение КГГА от 31 января, подписанное мэром Киева Виталием Кличко, о внесении изменений к тарифам на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, пишут Вести.

Согласно документу, тарифы в разных домах Киева будут составлять около 5–8 грн за 1 кв. м вместо 3–5 грн, как сейчас. Указано, что данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. Тариф может быть различным в зависимости от срока оплаты — до и после 20 числа каждого месяца.

Ранее "Вест" сообщали о том, что киевляне массово жалуются на произвол частных ЖЭКов. Управляющие компании, доставшиеся многим жильцам столичных новостроек в придачу с покупкой квартиры, часто придумывают свои правила игры, завышают цены и отказываются передавать жильцам в управления дома, не выполняя при этом своих законных обязательств.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, Киев, квартплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх