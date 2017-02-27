Медведчук: Блокада Донбасса поставила крест на инвестиционной привлекательности Украины

27.02.2017 15:30

Главный миф о том, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Украину хлынет поток инвестиций, окончательно развеян

Данный факт констатирует Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».

«Судите сами: в доевромайданном 2013-м приток иностранных инвестиций в Украину составлял $5,7 млрд, а вот в 2016-м (после почти трех лет еврореформ) иностранные инвесторы вложили в Украину почти на $2 млрд меньше ― $3,8 млрд. К тому же львиная доля прошлогодних инвестиций ― это вынужденная докапитализация иностранными банками своих украинских дочек. Более того, как признал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, в прошлом году иностранные инвесторы вывели из Украины $700 млн дивидендов», — пишет политик в своем блоге.

Такая реакция иностранного капитала более чем закономерна, считает Медведчук.

«В рейтинге экономической свободы от Heritage Foundation по итогам 2016 года Украина опустилась на четыре позиции ― на 166-е место среди 180 стран мира. Одну из самых низких оценок наша страна получила по показателю инвестиционной свободы. Пока «реформаторы» повторяют слоганы евромайданных времен и привычно обещают превратить Украину в «Мекку инвестиций», так называемые патриотические силы делают все для того, чтобы инвесторы боялись даже думать об инвестициях в Украину», — пояснил лидер «Украинского выбора».

Блокада Донбасса, считает Медведчук, поставила жирный крест на инвестиционной привлекательности нашей страны.

«Сегодня целый ряд металлургических комбинатов уже на грани остановки или предупреждают о вынужденном сокращении объемов производства. «Укрзалізниця» оценивает свои убытки в 53,5 млн грн. Начались перебои в работе ТЭС, в энергетике введены чрезвычайные меры. Это значит, что промышленные предприятия рискуют в любой момент столкнуться с отключением электроэнергии», — уточнил политик.

Открывать бизнес или расширять производство в таких условиях не решится ни один инвестор, утверждает лидер «Украинского выбора».

«Вкладывать деньги в предприятия страны, в которой радикалы и экстремисты диктуют правила игры, а власть закрывает глаза на их бесчинства, по меньшей мере безрассудно. А это значит, что уже в ближайшее время следует ожидать «великого инвестиционного исхода», — прогнозирует Виктор Медведчук.

Источник: politeka.net